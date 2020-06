Imprese: da Intesa Sanpaolo tre milioni di euro a Zuiki con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zuiki, azienda leader nel settore della produzione e della commercializzazione di abbigliamento con sede a Nola, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di tre milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite il programma Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è teso a garantire gli attuali investimenti. “In questa situazione straordinaria, è prezioso avere il sostegno di un partner come Intesa Sanpaolo, già al nostro fianco da lunga data: la collaborazione rappresenta un primo ed importante passo per iniziare il cammino, in salita, verso una reale ripartenza”, ha commentato Antonio Nacchia, managing director di Zuiki, aggiungendo che “il percorso è ancora lungo e complesso, ma con Intesa Sanpaolo siamo pronti ad accettare la sfida ed a lavorare sodo per ritornare alla stabilità”. “L’operazione è la prima realizzata nella provincia di Napoli e conferma la presenza concreta del nostro Gruppo a sostegno delle aziende di eccellenza che operano nel nostro territorio: continuiamo a sostenere il tessuto imprenditoriale con tutte le misure messe a disposizione dal decreto Liquidità”, ha aggiunto Giuseppe Nargi, il direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. “Basti pensare che la nostra banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 e dalla conseguente assenza di fatturato”, ha concluso. (Com)