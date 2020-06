Torre del Greco (Na): M5s, cittadini ostaggio del rinvio tassa sui rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri comunali del Movimento 5 stelle di Torre del Greco hanno spiegato: "Questa differenza, nell'attesa di presentare il conto ai cittadini torresi, sarà coperta dalle altre voci di bilancio. Ne risulterà un bilancio ingessato e la quasi impossibilità di investire seriamente per il rilancio cittadino. Un colpo mortale per una comunità che stenta a riprendersi dallo tsunami Covid e che già necessitava di interventi mirati e consistenti di sostegno alle piccole e medie imprese. Difficilmente a seguito di tale scelta vedremo importanti investimenti per il rilancio del turismo, del settore agricolo e vivaistico o dell'artigianato." Quindi Salerno e Borriello hanno concluso: "La comunità torrese pagherà due volte il costo del disservizio dei rifiuti in termini economici e di mancato sviluppo. Uno schiaffo insopportabile. Questa amministrazione ha di fatto reso la nostra città ostaggio dei rifiuti “. (Ren)