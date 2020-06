Campania: Rivellini (Fd'I), De Luca smascherato teme di perdere Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ieri non c'è più l'obbligo della mascherina e anche il nostro De Luca si è "smascherato". Il governatore, tolta la maschera,si rileva uomo pieno di dubbi e senza certezze, perché si sente accechiarto. Da uomo denim sembra sia diventato uomo Amleto e preoccupato si chiede: 'Vuoi vedere che sono succube dei miei alleati e del mio stesso partito che mi stanno mettendo alle strette?' Difatti iniziata la campagna elettorale le tante liste che inizialmente lo appoggiavano sono diventate la metà e il Pd lo condiziona pesantemente". Lo ha detto in una nota il dirigente di Fratelli d'Italia Enzo Rivellini: "Ma anche de Magistris, che minaccia di metterà in campo i suoi uomini per dargli filo da torcere, e Renzi, che minaccia di correre da solo alle regionali, lo preoccupano. Per questo De Luca si sta affidando a tre badanti scomode (Mastella, Pomicino e De Mita) pur di mantenere le sue certezze". Quindi ha concluso: "De Luca forse è meglio che segui il mio consiglio: torna a Salerno". (Ren)