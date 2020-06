Campania: Ciarambino (M5s), ospedale Loreto Mare deve tornare all'eccellenza di un tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo il dovere di garantire ai cittadini della Campania il sacrosanto diritto alla salute e a un'adeguata assistenza, a cominciare dal riportare ai fasti di un tempo presidi storici come il Loreto Mare, oggetto di una sistematica opera di smantellamento. Un'operazione che ha privato la città di Napoli di un ospedale di eccellenza, per anni in grado di offrire assistenza specialistica per le principali emergenze. Negli anni dei governi Caldoro e De Luca il Loreto Mare è stato privato, di volta in volta, dei reparti di Utic, emodinamica, cardiologia, neurochirurgia, neuroradiologia, chirurgia, ostetricia e medicina. Uno smantellamento completato nel corso dell'ultima emergenza, quando il presidio è stato svuotato per essere destinato a Covid Hospital. All'elenco dei reparti già chiusi negli ultimi anni, si aggiungono ora la rianimazione, la chirurgia e l'ortopedia e scompare del tutto anche il Pronto soccorso". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano del Movimento 5 Stelle e candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)