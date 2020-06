Molise: documento unanime del Consiglio regionale in difesa della sanità sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise ancora in corso di svolgimento in modalità di videoconferenza ha approvato, all'unanimità, nella prima parte dei lavori un atto di indirizzo sulla sanità molisana di particolare significato politico. Con la mozione approvata l'Assemblea impegna il presidente della giunta regionale a: farsi portavoce delle istanze che questo Consiglio regionale esprime sull'ospedale Caracciolo di Agnone presso i tavoli interministeriali del Mef e del ministero per la Salute; rappresentare le medesime istanze anche presso la struttura commissariale prima che il Pos 2019-2021 venga ufficializzato; mantenimento all'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone quale presidio di area particolarmente disagiata evitando di prevedere nel Pos ipotesi di ridimensionamento e riconversione. Ciò è necessario a tutela di aree montane e periferiche, quali sono quella dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese (Abruzzo), che vivono un costante e permanente disagio dovuto all'oggettiva carenza di una viabilità funzionale e appropriata rispetto alle caratteristiche orografiche del territorio. (segue) (Gru)