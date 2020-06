Trasporto aereo: Todde su Air Italy, De Micheli cambia verità dei fatti, governo inoperoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole della ministra dei Trasporti De Micheli "mortificano e mistificano la verità dei fatti e richiedono un'immediata replica". Così l'assessore regionale dei Trasporti della Sardegna, Giorgio Todde, risponde in una nota alle dichiarazioni della ministra Paola De Micheli, che accusa le regioni, Sardegna e Lombardia in particolare, di non avere formulato alcun progetto sulla crisi Air Italy. "Ricordo alla ministra - afferma Todde - che è stata per prima la giunta regionale sarda a chiedere che quella di Air Italy fosse trattata come grande crisi industriale nazionale, e di avere più volte sollecitato, così come era stato previsto e annunciato nel decreto Rilancio, che il governo presentasse un progetto per la creazione di una newco che avrebbe potuto comprendere anche Air Italy, e i suoi lavoratori". (segue) (Com)