Regionali: Garavini (Iv), candidatura Scalfarotto unica all’altezza della Regione Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini pugliesi hanno l'occasione di fare una scelta di campo: possono decidere se scegliere amministrazioni populiste, che finora non hanno mai brillato in Italia, oppure votare per una linea politica riformista, che punti a scelte coraggiose e innovatrici. Così la senatrice Laura Garavini, presidente della commissione Difesa e vicepresidente vicaria del gruppo Italia viva-Psi. “Con la candidatura di Ivan Scalfarotto, come Italia viva schieriamo in campo proprio questo tipo di proposta, che è la più adatta a una regione dinamica come la Puglia dove il tessuto imprenditoriale è composto da piccole e medie imprese di eccellenza: dove il turismo è identitario e la produzione culturale e cinematografica un punto di forza", ha scritto. “Un territorio che contribuisce in maniera fondamentale al comparto dell'agricoltura, ma che presenta grandi nodi irrisolti nel settore industriale, a partire dall'Ilva: Ivan Scalfarotto ha la visione e la preparazione per avviare quelle politiche riformiste di ampio respiro che servono a questa regione, dal lavoro alla produzione industriale”, ha aggiunto, sottolineando che la Puglia “ha diritto a un governatore all'altezza delle sue ambizioni”. (Com)