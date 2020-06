Campania: Zinzi (Lega), mini zona rossa a Mondragone (Ce) svela inadeguatezza Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mini zona rossa a Mondragone (Ce) è la dimostrazione che la soluzione individuata dalla Regione per sottoporre alle operazioni di screening la popolazione migrante era completamente inadeguata. A marzo chiesi interventi mirati per contenere la diffusione del Coronavirus da parte delle comunità di immigrati. La risposta furono le unità mobili, evidentemente insufficienti dinanzi ad un problema così vasto. La speranza è che il contagio possa essere contenuto efficacemente e che adesso la politica prenda coscienza che non è negando la realtà che si danno risposte ai territori". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano della Lega, Gianpiero Zinzi. (Ren)