Roma: Salvini (Lega), due incendi in campo nomadi, Zingaretti e Raggi a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un messaggio su Twitter ha attaccato la gestione dei campi nomadi nella Capitale, sottolineando che "mentre la maggioranza pensa di smontare i Decreti sicurezza e continua a spalancare i porti alle ong, si registrano ben due incendi nell’arco di poche ore nel campo nomadi di Castel Romano". Lo Stato "sia più presente in campi Rom e accampamenti abusivi, sacche di illegalità e bombe ambientali, anziché pensare alle multe per chi usa i contanti. A casa il prima possibile - questa la richiesta del leader della Lega - Raggi e Zingaretti, due problemi per Roma e per tutto il Lazio". (Rin)