Infrastrutture: Campomenosi (Lega), nel Nord Ovest situazione dei trasporti è drammatica

- Il Nord Ovest del paese, in particolare la Liguria, sta vivendo una situazione drammatica per i trasporti: la Liguria ha la più alta densità delle gallerie italiane, l'Italia il 50 per cento delle gallerie europee. Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, nel suo intervento oggi durante la commissione Trasporti, alla presenza del commissario Adina Valean. “Peccato però che il governo non avesse ancora adempiuto alla direttiva sulla sicurezza delle gallerie, così il ministero dei Trasporti e la società concessionaria stanno facendo svolgere lavori tutti insieme, in una gestione folle che sta paralizzando un territorio e che incide anche sul traffico verso Francia meridionale e Spagna”, ha spiegato, aggiungendo che “è fondamentale che le opere accessorie ai grandi corridoi della rete Ten-T siano finanziate in maniera seria e importante, altrimenti si creano sacche di paralisi”. “Serve attenzione per le opere transfrontaliere, al confine Italia-Austria dove le tensioni possono essere eliminate accelerando sul Brennero, così come sul tema delle isole del Mediterraneo, dove il sistema di continuità territoriale fatica a trovare soluzioni definitive tra legge di mercato e necessità di fornire servizi a cittadini che vogliono sentirsi collegati al continente”, ha concluso. (Com)