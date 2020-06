Campania: Falco (Corecom), 12enne bullizzata sui social in ospedale, ora basta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falco ha poi proseguito: "Se c'è da correre ai ripari rispetto a quanti fanno del web un uso distorto una nota positiva arriva da Benevento, dove un maturando dell'Istituto Tecnico Industriale 'Bosco Lucarelli', durante la prova d'esame ha presentato un'App per supportare ragazzi e ragazze vittime di bullismo. Sono queste le menti sane a cui dobbiamo chiedere aiuto e collaborazione per arrivare a chi sceglie strade devianti". Quindi Falco ha concluso il suo intervento affermando: "Per questo il Corecom proseguirà con la campagna '@scuolasenzabulli', l'iniziativa che da anni permette di incontrare gli studenti della nostra regione, di ogni ordine e grado, e fornire loro una serie di informazioni e soluzioni utili per chiedere aiuto e sostenere chi è vittima dei bulli, attraverso incontri e seminari, grazie alla collaborazione di figure professionali, istituzioni e forze dell'ordine". (Ren)