Campania: Ciarambino (M5s), ospedale Loreto Mare deve tornare all'eccellenza di un tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "Quello che sta accadendo con il Loreto Mare è l'esempio di come gli annunci di De Luca sono puntualmente smentiti dai fatti. Da ospedale di eccellenza e principale riferimento, insieme al Cardarelli, per l'assistenza in città, destinato a essere Dea di I livello, dotato di pronto soccorso e delle principali specialità, quello che sarà riconsegnato, stando alle disposizioni a firma del dg dell'Asl Napoli 1 Verdoliva, sarà poco più che un ambulatorio. Sebbene dal Governo siano stati stanziati ulteriori 200 milioni destinati al potenziamento delle reti tempo-dipendenti e delle attività chirurgiche, la Regione provvede a tagliare dall'offerta del Loreto Mare proprio la rete tempo-dipendente e la chirurgia. E non possiamo consentirlo". Quindi ha concluso: "Per questo venerdì prossimo saremo in piazza con i residenti per chiedere che il Loreto Mare sia restituito alla città con tutte le specialità e le eccellenze che hanno reso glorioso questo storico presidio e per illustrare il nostro progetto per una sanità a misura di cittadino". (Ren)