Turismo: Ferrovie, presentata offerta estiva per la Puglia

- 30 mila posti al giorno verso le località della Valle d’Itria, 15 mila verso Otranto, Torre dell’Orso e la costa adriatica e 14 mila verso Gallipoli, Leuca, Ugento e i lidi jonici, con Lecce e Bari come snodi di una mobilità integrata Trenitalia-Ferrovie del Sud Est. Come riferisce il relativo comunicato stampa, così si presenta l’offerta estiva del Gruppo Ferrovie dello Stato verso le località pugliesi. Grazie alla collaborazione tra Trenitalia Ferrovie del Sud Est, la Valle d’Itria e il Salento saranno servite da nuovi collegamenti intermodali via treno e autobus. Durante l’estate, prosegue la nota, saranno attivi tutti i giorni 16 Trulli link tra Bari e la Valle d’Itria e fino a 43 Salento link tra Lecce e le località salentine rispettivamente con cambio nelle stazioni di Bari Centrale e Lecce. (Com)