Campania: Zinzi (Lega), De Luca smetta di insultare e risponda sulle ecoballe

- "Ricordo al governatore De Luca, che promise di liberare la Campania dalle ecoballe in tre anni, che ad oggi ne ha smaltite appena l'11 percento del totale. Sono questi i temi su cui deve confrontarsi e che interessano ai campani, non certo gli insulti che elargisce quotidianamente con facilità. Risponda sulle emergenze del territorio invece di portare in basso il livello del dibattito politico. I campani non lo meritano". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi.(Ren)