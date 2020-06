Torre del Greco (Na): M5s, cittadini ostaggio del rinvio tassa sui rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sindaco Palomba e i suoi fidati compagni si apprestano a fare una delle più sciagurate scelte degli ultimi anni: l'immobilismo". Lo hanno dichiarato in una nota Vincenzo Salerno e Santa Borriello, consiglieri comunali M5s di Torre del Greco: "Solo per il 2020 è facoltà dell'amministrazione non approvare entro il 30 giugno la nuova tassa sui rifiuti e rinviarne il calcolo a nuova scadenza del 31 dicembre. Questa scelta che può sembrare ininfluente, se non positiva, alla luce degli aumenti previsti, è invece una ferita mortale per la nostra città. La gestione del ciclo dei rifiuti, per via del nuovo sistema "porta a porta" e per altri aspetti, costa di più e questi aumenti saranno comunque pagati, così come il servizio". Gli esponenti M5s hanno aggiunto: "Nel frattempo però arriveranno a casa dei cittadini le stesse bollette dell'anno scorso, per poi spalmare gli aumenti sui 3 anni a venire. Il risultato è che entreranno nelle casse comunali meno soldi di quanto siano necessari per pagare il sistema rifiuti". (segue) (Ren)