Abruzzo: Sospiri, ok alla candidatura transumanza all'Unesco (2)

- Al fine di promuovere la transumanza il Consiglio regionale parteciperà all'organizzazione dell'evento 'Settimana internazionale della transumanza' che si terrà a Sulmona nel prossimo mese di settembre con l'obiettivo di evidenziare le opportunità legate allo sfruttamento turistico del fenomeno della transumanza. "Ma la transumanza si lega anche al nostro poeta D'Annunzio - aggiunge Sospiri - il Vate infatti ha dedicato una delle sue opere più famose al fenomeno per questo abbiamo ragionato di inserire una serie di eventi sulla transumanza già nei prossimi mesi con il cartellone legate alle Celebrazioni su Gabriele D'annunzio. Credo molto in questo progetto per cui devo ringraziare anche i consiglieri D'Incecco, Di Matteo, Bocchino e Scoccia che hanno inteso condividerne lo spirito e la lungimiranza". (Gru)