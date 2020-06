Napoli: formazione on line, ammessi più di mille candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi ai tre percorsi di formazione organizzati nell'ambito del progetto "Nagioja Costruiamo opportunità", coordinato dal Comune di Napoli. In un mese di apertura del bando sono pervenute più di 1.000 istanze per i 75 posti inizialmente previsti. Considerato il grande interesse e valutato il fabbisogno formativo, Cosvitec, ente erogatore dei corsi, ha potuto accogliere la totalità delle domande pervenute. I candidati ammessi dovranno completare l'iter di accettazione del corso entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 giugno 2020 pena l’esclusione.(Ren)