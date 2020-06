Sardegna, Zoffili (Lega), sollecitato Fico su interrogazione a Speranza per deroga punto nascita La Maddalena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, ha "inviato oggi una lettera al presidente della Camera, on. Roberto Fico, per sollecitare una risposta all' interrogazione parlamentare mia e del collega De Martini al Ministro della Salute Roberto Speranza depositata in data 29 aprile, ovvero quasi due mesi fa, relativa all'avanzamento della richiesta della Regione Sardegna di deroga per il punto nascita nell'isola di La Maddalena". In una nota Zoffili aggiunge poi che "considerata la grave situazione sanitaria in atto, l'emergenza Covid-19 e l'avvio della stagione turistica, auspico una risposta positiva in tempi rapidi", conclude. (Com)