Abruzzo: recuperati sul Morrone tre escursionisti che avevano smarrito il sentiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici del soccorso alpino e speleologico, nel corso della notte, hanno prestato aiuto a tre escursionisti abruzzesi, due uomini e una donna, di rientro dalla cima del monte Morrone, in località Passo San Leonardo nel territorio della provincia aquilana. Intorno alle 20:00 i tre escursionisti si sono messi in contatto con la stazione dei Carabinieri di Pacentro (Aq) dicendo di essersi persi e di non essere equipaggiati per trascorrere la notte all'addiaccio. Saliti in mattinata sulla vetta del Morrone, avevano infatti creduto di poter scendere più rapidamente lungo il sentiero che conduce fino al borgo di Roccacaramanico, se non fosse stato per la presenza di una frana che, bloccando il passaggio, li aveva costretti a rivedere l'itinerario. Dopo diversi tentativi di rimettersi su un sentiero alternativo, finite anche le riserve di acqua, i tre si sono quindi convinti a chiamare i soccorsi. Individuati rapidamente dai soccorritori, grazie anche alle coordinate inviate da uno smartphone, sono stati raggiunti a piedi dai tecnici del Cnsas. In buone condizioni di salute ma piuttosto stanchi, sono stati condotti fino alle loro vetture. (Gru)