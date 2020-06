Napoli: Felaco, nuove acquisizioni per il parco pubblico della Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ultime fasi per l'acquisizione al patrimonio comunale di alcune aree residuali, di proprietà privata, che insistono nel sito di realizzazione del futuro parco pubblico della Marinella". Lo ha annunciato il Comune di Napoli: "È stata approvata, nella odierna seduta di consiglio comunale la delibera fortemente voluta anche dalle commissioni ambiente e qualità della vita, che autorizza l'acquisto di circa 3129 mq, non ancora nelle disponibilità dell'amministrazione, attraverso un provvedimento di "acquisizione sanante" per pubblica utilità. Soddisfatto l'assessore al Verde Luigi Felaco: "Si tratta di un atto importante per sottrarre allo sversamento dei rifiuti e più in generale al degrado, un'area di complessivi 30mila mq, destinata a diventare un importante polmone verde per il centro storico, un nuovo punto di socialità attiva e un suggestivo biglietto da visita di tutta la città, strategicamente affacciata proprio lungo la fascia portuale".(Ren)