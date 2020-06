Campania: Caldoro, scelto l'impegno, grazie a Berlusconi per sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia per avermi indicato e sostenuto dal primo momento. Ringrazio i leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la fiducia". Così in una nota Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania: "Ho scelto la mia terra per l'impegno politico ed istituzionale. Insieme, e lo dico a tutti i campani, facciamo ripartire la Campania con serietà e passione". (Ren)