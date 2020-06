Abruzzo: turismo e cultura, Regione finanzia progetti per "Grandi eventi 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione di questa sera la giunta regionale abruzzese che si è riunita sotto la presidenza del governatore Marsilio ha approvato anche, su proposta dell'assessore al Turismo Mauro Febbo, l'atto di indirizzo per la concessione di contributi ai Grandi Eventi per l'anno 2020 ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2013. Si tratta di manifestazioni che hanno rilevanza o popolarità a livello culturale, storico istituzionale, ampia risonanza nei mezzi di comunicazione almeno a livello nazionale e partecipazione di personalità di rilievo nazionale o internazionale. La giunta demanda al servizio Beni e Attività culturali l'adozione dell'avviso per la concessione dei contributi. Per l'anno 2020, sono stanziate risorse pari a 320 mila euro. Finanziata inoltre la realizzazione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele. Si tratta della 50ma edizione prevista dal 31 luglio al 23 agosto 2020. L'importo previsto è pari a 80 mila euro. (Gru)