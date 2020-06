Abruzzo: Parco nazionale, "insieme per difendere il bosco" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso anno, grazie al corso per Operatori antincendio boschivo di II livello sono stati formati e abilitati 16 guardiaparco del Pnalm per la lotta attiva agli incendi boschivi. Nella primavera appena trascorsa, approfittando della chiusura imposta dal Covid 19, è stato organizzato il corso di formazione online per i Cos, al quale hanno partecipato 10 unità del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, fra tecnici e guardiaparco, unitamente ai loro colleghi del Parco nazionale della Majella e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Sabato scorso, nella cornice della Val Fondillo, è stato simulato uno scenario d'incendio cui hanno partecipato, "in presenza" e con l'adozione di tutte le misure volte a contenere la diffusione del coronavirus, squadre della Protezione civile di Gioia dei Marsi, Villetta Barrea e Sulmona, i Vigili del fuoco di Castel di Sangro e le squadre Aib del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. I corsisti, sotto la regia della Protezione civile della regione Abruzzo curata dal dottor Sabatino Belmaggio, e del Comando regionale dei Vigili del fuoco, hanno messo in atto quanto trasmesso in lunghe ore di formazione a distanza, immedesimandosi nel ruolo di congiunzione tra la sala Operativa regionale dell'Aquila (presente "virtualmente") e le squadre Aib, presenti anche con volontari regionali arrivati da Sulmona, da Gioia dei Marsi e da Villetta Barrea. "Con l'augurio che tutto ciò resti una esercitazione - dice ancora il Pnalm - e che il verde sia sempre il colore dominante dei boschi e dei prati del nostro Parco, raccomandiamo agli abitanti, ai frequentatori e ai turisti, di allertare subito il 115 o il numero 112 in caso di incendio boschivo, in modo tale da consentire interventi immediati". (Gru)