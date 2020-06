Molise: la scuola verso la ripartenza in autunno, oggi un incontro promosso dal Pd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'analisi approfondita, sia critica che di proposta, è stata offerta dai sindacati, presenti nelle persone di Paolo De Socio e Pino La Fratta della Cgil e Gianni Notaro della Cisl, che hanno affrontato e offerto soluzioni alle questioni degli spazi, degli organici, dei fondi, della nuova programmazione su cui anche la Regione sarà chiamata a fare la sua parte. "Abbiamo organizzato questo momento di incontro e confronto sulla scuola in vista della ripartenza a settembre – il commento del Consigliere regionale Micaela Fanelli – perchè dobbiamo farci trovare pronti ed essere in grado di garantire al meglio la didattica in presenza, facendo tesoro delle esperienze maturate con quella a distanza. Da parte nostra, quella politica, continueremo a sostenere docenti, personale e famiglie sui grandi temi della infrastrutturazione informatica, dei trasporti, della sicurezza degli edifici, del numero adeguato e della formazione del personale, sui quali non smetteremo di sollecitare la Regione Molise e il governo nazionale. La scuola molisana c'è e continua a rappresentare uno dei più importanti baluardi sociali". (Gru)