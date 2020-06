Napoli: De Magistris, da Regione non c'è alcuna volontà di dialogo concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sta diventando tutto surreale. In questa fase ho tenuto a tenere in piedi fase di contatto diretto con il presidente della Regione Campania De Luca. A lui ho mandato un elenco di richieste concrete rese anche di dominio pubblico, poi gli ho scritto una lettera per convocare un tavolo sulla crisi sociale e del lavoro. Il tavolo non è stato convocato e mi è stato chiesto cosa stessimo facendo noi per la città”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “Non mi è mai capitato di sentirmi rispondere “tu che fai per la città”. Mi dispiace che non siano stati convocati i tavoli, mi è sembrato modo elusivo per non affrontare temi concreti. Mi sembra evidente che non ci sia la volontà da parte della Regione di avere un dialogo concreto. In dieci anni di attività amministrativa non mi è mai capitato che il vertice di un’istituzione mi chiede di sapere cosa stia facendo per la città. Non capisco il nesso”. (Ren)