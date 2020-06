Imprese: Terna, approvato riassetto rete elettrica in quattro comuni piemontesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato il progetto definitivo del riassetto della rete elettrica a 220 chilovolt nei comuni di Pianezza, Collegno, Rivoli e San Gillio, e domani Terna pubblicherà l’avviso contenente le aree potenzialmente interessate dall’intervento di ammodernamento. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto, per il quale Terna investirà circa 22 milioni di euro, è stato approvato dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, e consentirà un complessivo ammodernamento della rete elettrica dell’area garantendo maggiore efficienza di esercizio e sostenibilità ambientale grazie alla riduzione dell’impatto sul territorio delle linee aeree esistenti, alcune delle quali a ridosso di centri abitati. Intervenendo sugli elettrodotti Piossasco-Pianezza e Rosone-Pianezza, prosegue la nota, Terna realizzerà un intervento di ricostruzione sullo stesso tracciato di circa quattro chilometri di elettrodotto aereo che consentirà lo smantellamento di circa 15 chilometri di linee esistenti per un totale di 49 sostegni elettrici demoliti, permettendo così di restituire 33 ettari di territorio interessato da infrastrutture elettriche ormai vetuste. Verrà inoltre realizzato il nuovo collegamento in cavo interrato 220 chilovolt Pianezza Grugliasco lungo oltre sei chilometri. Terna prevede di avviare i cantieri entro la fine del 2020, una volta conclusa la progettazione esecutiva e le attività di monitoraggio ambientale. L’intervento, che si inserisce nell’ambito del protocollo di intesa stipulato tra Terna, Regione Piemonte e città di Torino, prosegue nell’attività di riassetto nell’area di Torino che ha consentito negli ultimi anni una significativa opera di ammodernamento delle linee elettriche a 132 e 220 chilovolt. (Com)