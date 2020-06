Campania: Ciarambino (M5s), De Luca e Caldoro hanno già fallito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "Siamo l'unica alternativa a chi, negli ultimi dieci anni, ha cancellato il diritto alla salute in Campania, smantellando reparti e ospedali solo per far tornare i conti. Siamo l'antitesi al processo di desertificazione industriale perfezionato da Caldoro e De Luca. Siamo quelli che daranno finalmente vita a un ciclo rifiuti basato su una vera un'economia circolare, che metterà fine alle politiche inceneritoriste e ci restituirà un ambiente pulito e sano". Quindi il capogruppo regionale campano M5s ha spiegato: "Siamo quelli che spenderanno fino all'ultimo centesimo di fondi europei in progetti e opere che rilanceranno la nostra regione sotto il profilo infrastrutturale, sociale e occupazionale". Infine Valeria Ciarambino ha concluso: "I cittadini della Campania non concederanno una seconda opportunità a chi ha già fallito. Ora è il momento di correre e noi siamo pronti a farlo". (Ren)