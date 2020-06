Campania: Pionati (Adc), bene Caldoro ora campani aprano gli occhi su De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per primi abbiamo sostenuto la candidatura di Stefano Caldoro, e a sottolineare il valore fondamentale dell'unità del centrodestra, per questo siamo particolarmente soddisfatti dell'accordo raggiunto, nonostante incomprensibili ritardi. Le possibilità di successo del centrodestra in Campania sono invariate e vanno colte senza perdere un minuto di tempo. Gli elettori campani devono aprire gli occhi su un presidente, De Luca, che è un ottimo cabarettista ma un pessimo amministratore". Lo ha affermato in una nota Francesco Pionati, segretario di Alleanza di Centro: "Ancora con maggiore convinzione Alleanza di Centro è pronta a scendere in campo al fianco di Caldoro, in tutte le province della regione, contro i trasformisti e gli opportunisti che danno il senso dello squallore della coalizione e dell'idea di potere che sostiene De Luca". (Ren)