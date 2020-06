Imprese: Sciotto (Fapi), trasferire a Palazzo Chigi difficoltà della Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati che emergono dal report della Banca d'Italia sull'economia della Sicilia indicano chiaramente le difficoltà delle imprese dell'Isola a reperire liquidità: avevamo immaginato che il decreto Liquidità emanato dal governo sopperisse alla crisi che si è aperta con l'emergenza sanitaria, ed invece si estrinseca l'inefficacia dei provvedimenti dell’esecutivo, facendo appalesare tutte le difficoltà della congiuntura economica che sta attraversando l'isola. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Chiediamo al governatore Musumeci di trasferire a Roma la vertenza Sicilia, e di convincere Palazzo Chigi e i ministeri competenti a sbloccare le grandi opere strategiche per il rilancio della crescita e dello sviluppo dell’isola, a partire dal completamento della Catania-Messina-Palermo e l’avvio dei lavori per la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina”, ha detto. (Com)