Piemonte: borse di studio, stralciata la revoca per condanna penale

- La Regione Piemonte in sesta Commissione, presieduta da Paolo Bongioanni, ha dato oggi parere favorevole a maggioranza alla delibera di Giunta che modifica i criteri per la pubblicazione da parte dell’Ente per il diritto allo studio universitario (Edisu) dei bandi di concorso per le borse di studio 2020-2021. Dalla delibera è stata stralciata la revoca del sussidio agli studenti che subiscano una condanna penale, ma è stato inserito il criterio che prevede che le borse siano revocate in caso di violazione del regolamento di Ateneo, che include anche il comportamento degli studenti, se porteranno a provvedimenti disciplinari superiori all’ammonizione. Anche su questo tipo di revoca hanno espresso contrarietà i consiglieri Marco Grimaldi (Luv), Sarah Disabato (M5s) e Diego Sarno (Pd), che hanno chiesto lo stralcio anche della nuova norma, alla luce delle riserve espresse dal Comitato regionale di coordinamento accademico delle Università del Piemonte. L’assessore Elena Chiorino ha ribadito la posizione della Giunta, contraria ad ulteriori modifiche. (segue) (Rpi)