Piemonte: borse di studio, stralciata la revoca per condanna penale (2)

- Il testo, come ha spiegato l’assessore, integra e modifica il documento approvato nel 2019: in particolare innalza i limiti dell’indicatore Isee, aggiorna gli importi minimi delle borse sulla base dell’indice Istat (più 0,5 per cento), prevede di recepire direttamente nei bandi eventuali norme statali sul conseguimento dei crediti. Definisce anche l’intervallo di tempo minimo da trascorrere in residenza per rinunciare al posto letto senza perdere il valore della borsa, disciplina le misure di contenimento del contagio da Covid19, che dovranno essere adottate fino a gennaio 2021. La commissione ha poi approvato all’unanimità le modifiche allo Statuto dell’associazione Abbonamento Musei.it, che prevedono tra l’altro la designazione di un componente del Consiglio regionale nel Consiglio direttivo. Su proposta della consigliera Francesca Frediani (M5s) è stato invece stabilito di rimandare la trattazione delle modifiche statutarie della Fondazione Museo Egizio ad una commissione congiunta con il Comune di Torino. (Rpi)