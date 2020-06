Piemonte: Regione, via libera al bilancio 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Piemonte la Prima commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha approvato oggi all’unanimità il rendiconto della gestione 2019 del Consiglio regionale. Presentando il documento, il presidente Stefano Allasia ha sottolineato l’importante avanzo di amministrazione registrato: “17,8 milioni di euro, un dato molto positivo che sprona a proseguire su questa strada di oculatezza nei conti e ci permette anche di tutelare e ristrutturare il nostro prestigioso patrimonio immobiliare, per cui abbiamo già impegnato nel 2019 in manutenzione straordinaria 4,7 milioni di euro. Nel 2020 continueremo in questa azione destinando ulteriori risorse, circa 8 milioni, per salvaguardare e modernizzare le nostre strutture”. Il rendiconto passa ora all’esame dell’aula per il voto finale. (Rpi)