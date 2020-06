Campania: Pentangelo (FI), Caldoro è garanzia assoluta per tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'alto profilo di Stefano Caldoro, la profonda esperienza maturata sul campo e l'assoluta sobrietà del suo approccio politico e istituzionale costituiscono una garanzia assoluta non solo per il centrodestra campano ma per tutti i cittadini della Campania". Lo ha affermato in una nota Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli: "Il centrodestra unito intorno a Caldoro ha tutte le carte in regola per riaffermarsi e restituire alla Campania quella dignità e quella credibilità messa a dura prova da un governatore senza scrupoli, senza idee, completamente concentrato su se stesso e incapace di risolvere un solo problema". Pentangelo ha concluso: "Lo sanno bene le decine di migliaia di lavoratori vittime delle fallimentari vertenze industriali, i cittadini-pazienti in balia di un sistema sanitario inappropriato e sprecone, le nostre aziende alle prese con le fallimentari politiche di spesa dei fondi europei, le famiglie sempre più disagiate e assenti dall'agenda delle politiche sociali di un governatore che ha prodotto solo disoccupazione e povertà". (Ren)