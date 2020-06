Sanità: domani ad Arzano inaugurazione nuova residenza psichiatrica pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord ha detto: “Abbiamo voluto che al riavvio dopo la sospensione del blocco per il Covid, si ripartisse dai più deboli. Nonostante l’utilizzo di tecnologie capaci di coprire le distanze e l’assistenza domiciliare, sappiamo che i pazienti psichiatrici e le loro famiglie sono tra coloro che più di altri hanno sofferto l’isolamento. Volevamo dare loro un segno di vicinanza, l’inaugurazione di Arzano in questo momento va anche in questo senso”. Alla giornata inaugurale, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento, prenderanno parte alcuni pazienti e loro familiari, operatori della psichiatria, imprenditori dell’area, e rappresentanti delle Istituzioni. (Ren)