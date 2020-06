Carceri: sindaco S. M. Capua Vetere (Ce), a breve lavori per acqua potabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A breve inizieremo i lavori e finalmente il carcere riuscirà ad avere l'acqua potabile". Lo ha annunciato il sindaco di Santa Maria Capua Vetere (Ce) Antonio Mirra in diretta a "Barba e capelli", trasmissione in onda su Radio Crc con Corrado Gabriele e il giornalista Antonio Menna. "Da circa trent'anni, da quando esiste la nuova struttura carceraria - ha proseguito il sindaco - non è mai stata portata la condotta idrica. Grazie all'aiuto della Regione Campania siamo riusciti ad ideare un progetto che stiamo cercando di mettere in campo nel minor tempo possibile. Il mio auspicio è che sia l'ultima estate senz'acqua e stiamo lavorando affinché sia così. Ci siamo fatti carico di un problema della città, ma sia chiaro, il carcere non è di nostra proprietà, però siamo consapevoli che i detenuti hanno diritto ad una qualità di vita migliore. Altra assurdità è la presenza di una discarica a pochi metri dalla struttura", ha concluso Mirra. (Ren)