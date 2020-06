Coronavirus: De Luca, no smantellamento covid center, mantenere strutture distinte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato al Ministero della salute un piano ospedaliero aggiornato che prevede l'aumento di terapie intensive e sub intensive in previsione di una possibile seconda ondata". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, nel corso di un punto stampa con i giornalisti. "Non succederà mai qui quello che è successo in Lombardia - ha proseguito De Luca - dove le persone erano a terra nelle corsie. Noi lavoriamo prevedendo il peggio ma faremo in modo che non accada". Rispondendo poi in merito al possibile smantellamento delle strutture Covid ha aggiunto: "Manterremo gli ospedali dedicati al Covid ma introdurremo una certa flessibilità nell'organizzazione, ad esempio all'ospedale Loreto Mare riprenderanno a breve tutte le attività normali. I Covid center di Caserta, Salerno e Napoli, dove è presente l'ospedale modulare, non saranno smantellati e resteranno disponibili ai ricoveri anche per pazienti che non necessitano di terapia intensiva. L'obiettivo è mantenere strutture distinte". "Inoltre - ha concluso De Luca -continueremo a fare tamponi al personale sanitario e ai pazienti ricoverati in ospedale anche per patologie diverse dal coronavirus". (Ren)