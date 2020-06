Imprese: da Unicredit 15 milioni per Gpi, prima operazione in Trentino con Garanzia Italia di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, Unicredit comunica di aver deliberato un finanziamento da 15 milioni di euro a favore di Gpi, gruppo leader in Italia per le tecnologie e i servizi dedicati alla sanità, al sociale e alla pubblica amministrazione, con oltre 2.200 clienti pubblici e privati. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. L'operazione rientra nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace, ed è la prima di questo tipo portata a termine con successo in Trentino. “Anche in Trentino Unicredit è pienamente operativa su tutte le possibili soluzioni di finanziamento previste dal decreto Liquidità, e questa operazione ne è un’ulteriore prova concreta: la costante propensione ad innovare e la capacità di reagire prontamente al nuovo contesto rappresentano punti di forza in questa particolare congiuntura, e Unicredit non farà mancata il proprio sostegno a quelle realtà imprenditoriali che faranno appello a queste risorse per attivare nuovi percorsi di crescita”, ha commentato Luisella Altare, regional manager per il Nord Est di Unicredit. “Il piano strategico di sviluppo ci proietta sui mercati internazionali: Unicredit è accanto a noi da anni, ci conosce e condivide il nostro progetto industriale”, ha aggiunto il direttore generale del Gruppo Gpi, Matteo Santoro. Questo intervento finanziario, ha aggiunto, si inscrive all’interno di un progetto di partnership che tiene conto di questo nostro orizzonte, e le risorse provenienti dall’operazione sosterranno l’operatività dell’impresa in questo particolare momento. (Com)