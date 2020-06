Abruzzo: Chieti, "Scuole sicure 2020-2021", risorse importanti al Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scuole sicure è un insieme di azioni concrete per dire no alla droga - dichiara il sindaco, Umberto Di Primio -. In tale ottica ho voluto personalmente perorare, in sede di Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, la bontà del progetto. Ringrazio il signor prefetto e i rappresentanti delle Forze dell'ordine presenti in Comitato per il supporto tecnico e per aver validato il progetto. Grazie anche alla Polizia municipale, che ha lavorato sull'iniziativa, avremo a disposizione della nostra comunità più risorse e strumenti utili a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in ambienti da tutelare in modo prioritario. L'iniziativa rafforza, inoltre, la collaborazione tra istituzioni scolastiche e Amministrazione comunale per potenziare il controllo e il monitoraggio del territorio. Verranno istallate telecamere in più punti della città, che saranno messe in rete con quelle già esistenti, per incrementare la sorveglianza sul territorio". (Gru)