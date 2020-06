Campania: Rivellini (Fd'I), Caldoro onesto e preparato uomo ideale per battere De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà Stefano Caldoro a sfidare il governatore uscente, Vincenzo De Luca, alle prossime elezioni regionali in Campania. Un uomo preparato ed onesto, che ha sempre dimostrato il suo valore, da ministro, da governatore o da consigliere. Il centrodestra fa quadrato intorno a Caldoro per battere, alle urne, l'uomo Denim De Luca". Lo ha detto in una nota Enzo Rivellini (Fd'I): "Perché uomo Demin? Se ricordate la pubblicità di quel profumo (Demin ) c'era la "favola dell'uomo duro che non deve chiedere mai" ed è questa l'immagine, oggettivamente un po' ridicola, che De Luca vuole dare di se'. Tra l'altro tratta la cosa pubblica e i cittadini come se fossero cosa sua". Quindi ha aggiunto: "Un esempio? È juventino sfegatato, odia i napoletani tanto che da governatore ha dimenticato Napoli e finanziato con centinaia di milioni solo Salerno, ma dopo la vittoria in Coppa della squadra partenopea, per accaparrarsi qualche voto, si è scoperto anche ultras azzurro". (Ren)