Campania: Ciarambino (M5s), De Luca e Caldoro hanno già fallito

- "Il progetto di una Campania destinata al fallimento, ben avviato con i protagonisti di tangentopoli e della prima Repubblica imbarcati da De Luca, si completa oggi con la ricandidatura di colui che da dieci anni si contende con il governatore uscente lo scettro di peggior presidente della nostra regione". Lo ha affermato in una nota il candidato M5s Valeria Ciarambino: "E' tale l'incapacità delle forze politiche campane di centrodestra e centrosinistra di rinnovarsi e formare nuove generazioni di classi dirigenti, da proporre per la terza volta consecutiva gli stessi protagonisti di un disastro amministrativo, sociale, economico e occupazionale a cui i nostri cittadini hanno assistito e che hanno subito sulla loro pelle". E ancora: "Con Stefano Caldoro alla testa di un centrodestra che perde pezzi ogni giorno, travolto da pesanti inchieste della magistratura, l'unica speranza per la Campania resta il Movimento 5 Stelle, con i suoi volti puliti, la sue proposte per il bene comune in linea con le battaglie e i risultati di questi cinque anni, e la dimostrazione di essere l'unica forza politica capace di incarnare i principi di legalità e onestà e di lavorare nell'interesse dei cittadini". (segue) (Ren)