Abruzzo: Parco nazionale, "insieme per difendere il bosco"

- La lotta contro gli incendi boschivi richiede la disponibilità e la presenza di figure professionali adeguatamente formate non solo per l'attacco diretto al fuoco, ma anche per coordinare le squadre presenti sullo scenario dell'incendio, garantire la loro sicurezza, gestire la flotta aerea, assicurare una adeguata bonifica al termine delle operazioni per accertarsi che l'incendio possa considerarsi spento. Nell'ambito dell'ordinaria gestione che fa capo alla struttura di Protezione civile della regione Abruzzo e alla direzione regionale Abruzzo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stata definita un'ottima sinergia che ha visto il coinvolgimento del personale dei tre Parchi nazionali presenti in Abruzzo. La volontà alla base dell'accordo, spiega il Parco nazionale Abruzzo, Lazio, Molise (Pnalm), è stata quella di ampliare la rete delle figure preposte alla gestione della prima emergenza legata agli incendi boschivi all'interno dei Parchi nazionali. La figura suddetta è il Coordinatore delle operazioni di spegnimento (Cos), che interviene nelle primissime fasi dell'incendio (che sono al tempo stesso le più critiche, ma altrettanto risolutive) e in quelle di bonifica (per garantire l'efficacia della lotta condotta). I Cos operano in luogo e a supporto del Dos ovvero del direttore delle operazioni di spegnimento, compito che spetta unicamente a personale del Vigili del fuoco. (segue) (Gru)