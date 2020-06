Campania: Laboccetta (Polo Sud), da Carfagna a Cantalamessa tutti i parlamentari si candidino con Caldoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per battere De Luca in Campania il centrodestra deve presentare liste fortissime, coinvolgendo oltre tutti i consiglieri regionali uscenti, nessuno escluso, tutti i parlamentari della nostra regione". Lo ha affermato in una nota l'ex deputato napoletano Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud: "In primis Mara Carfagna con Paolo Russo e Gigi Casciello. Vedrei benissimo l'eurodeputato Fulvio Martusciello, insieme ai coordinatori di Forza Italia De Siano e Pentangelo. E per finire i leghisti Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello. Senza dimenticare l'avellinese Cosimo Sibilia ed il capogruppo al Comune di Napoli di Forza Italia Stanislao Lanzotti. Tutta gente, e mi scuso con i tantissimi altri che per brevita' non ho citato, in grado di rappresentare, ognuno nel proprio mondo, un grande valore aggiunto. Ne vogliamo parlare? Sono convinto che a Stefano Caldoro potra' solo far piacere". (Ren)