Molise: la scuola verso la ripartenza in autunno, oggi un incontro promosso dal Pd

- I problemi legati all'emergenza e alla didattica a distanza, i limiti degli spazi e delle connessioni, le difficoltà cui sono andati incontro gli studenti e le famiglie. Ma, soprattutto, la grande capacità della scuola italiana e molisana in particolare, di sapersi adattare, rigenerare, riprogrammare per l'inizio del nuovo anno scolastico, per ripartire con la forza della grande esperienza maturata in questi mesi di lockdown e di sospensione delle attività ordinarie che hanno rappresentato sì un limite ma anche una grande opportunità di crescita. È stato un incontro di approfondimento e prospettiva, "La scuola in Molise – Le parti a confronto", quello promosso dal Capogruppo Pd Micaela Fanelli, e trasmesso in diretta sulla piattaforma Facebook, nel corso del quale i relatori e le persone intervenute in presenza e a distanza hanno affrontato e discusso diversi ed importanti aspetti legati al sistema scolastico regionale pre e post Covid. (segue) (Gru)