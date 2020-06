Molise: la scuola verso la ripartenza in autunno, oggi un incontro promosso dal Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdotto dai contributi del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, e del dirigente scolastico e vicesegretario del Partito democratico del Molise Maria Chimisso, il dibattito si è sviluppato a partire dalla complessità cui si è dovuto far fronte dal 5 marzo scorso, data in cui sono state sospese le lezioni in tutti gli istituiti didattici, con la scuola molisana capace, in pochi giorni, di affrontare e risolvere problematiche nuove e complesse, dalla didattica a distanza, al sostegno per gli alunni più deboli, dalla formazione dei docenti, alle questioni della sicurezza da garantire per gli esami di maturità. "Non dobbiamo dimenticare il peso ed il ruolo fondamentale rivestito dalle famiglie – ha ricordato la preside Chimisso – che, insieme agli insegnanti, hanno saputo 'reggere' nel momento più difficile, insieme, garantendo senza soluzione di continuità il percorso formativo scolastico degli alunni". "Una grande prova della nostra Scuola – ha detto il dirigente dell'Ufficio scolastico – che sicuramente, con la pubblicazione a breve delle linee guida ministeriali, saprà ripartire a settembre con maggiore forza e capacità educativa". (segue) (Gru)