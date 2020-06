Molise: convocato per martedì prossimo il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, convocato dal presidente Salvatore Micone, tornerà a riunirsi martedi prossimo 23 giugno alle 9.30. Nell'occasione l'Assemblea dovrà esaminare e discutere un nutrito ordine del giorno nel quale figurano argomenti residui delle precedenti riunioni, documenti politiici e progetti di legge. In particolare il Consiglio si occuperà dell'ordine di giorno riguardante "Sospensione di ogni riduzione dei servizi sanitari e dei presidi sanitari sul territorio regionale" e delle mozioni "Integrazioni al piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo nella regione Molise"; della mozione su "Carenza di personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie pubbliche della regione Molise. Provvedimenti"; sulla "Sanità in Molise, nuovo Pos 2019-2021"; "Mantenimento e operatività di tutti i reparti e servizi degli Ospedali di Termoli, Agnone, Isernia e Venafro e implementazione di servizi sanitari nella struttura dell'Ospedale Vietri di Larino tra cui un punto di primo intervento, la riattivazione della camera iperbarica, il potenziamento della riabilitazione e dell'Hospice"; "Impianto per la produzione di biometano da fonte rinnovabile (biogas) da realizzarsi in agro del Comune di Agnone"; Impianto a Biogas per la produzione di biometano della Circeo Società agricola s.r.l. Posizione della regione Molise e azioni in merito". (segue) (Gru)