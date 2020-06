Molise: convocato per martedì prossimo il Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo l'Assemblea inizierà l'esame di diverse proposte di legge fra le quali spiccano quelli relativi alle "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione"; "Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005"; "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna"; "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)"; "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni"; "Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cutura"; "Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"; "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella Regione". (Gru)