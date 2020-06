Coronavirus: Agnoletto, errori clamorosi, Fontana e Gallera se ne devono andare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo dimenticare la mancata zona rossa su Bergamo per gli interessi di Confindustria. Interessi che si sono trasformati in bare e camion che le trasportavano. E non possiamo nemmeno dimenticare 20 milioni di euro buttati via in un'opera assolutamente inutile", ha aggiunto Agnoletto riferendosi all’ospedale alla fiera di Milano. "Questa non è degna di essere chiamata sanità pubblica. Vogliamo un sistema sanitario pubblico e gratuito, che sia pagato dalla fiscalità generale. Vogliamo il privato fuori dalla sanità e investimenti sulla protezione. Non siamo disposti ad accettare l'arroganza di chi non sente nemmeno la necessità di chiedere scusa e dice che rifarebbe tutto. Il governo abbia coraggio di commissariare la sanità lombarda", ha concluso. (Rem)