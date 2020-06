Puglia: Salvini, Xylella arrivata anche a Bari, cittadini traditi da governo e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dopo all’abbattimento di 23 ulivi infetti a Locorotondo in provincia di Bari, il leader della Lega Matteo Salvini osserva: "La Xylella è arrivata in provincia di Bari, con Regione e governo incapaci di reagire e di proteggere l’agricoltura locale nonostante il governatore sia nato nel capoluogo e perfino il premier e il ministro Bellanova siano pugliesi. Stanno tradendo questa splendida Regione: non vediamo l’ora di fermarli e voltare pagina. In Regione e al governo". (Rin)