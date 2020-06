Regionali: Pd Puglia, pronti a nuova sfida rivolta a futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sosteneva l'allora segretario del Pd Matteo Renzi, chi lavora per dividere il fronte del centrosinistra, addirittura dopo la celebrazione di primarie aperte di coalizione che hanno avuto un risultato chiaro, fa un enorme regalo alle forze della conservazione - putualizzano -. Il Pd Puglia continua a vederla così e andrà avanti con la determinazione di sempre nel lavoro per le regionali, nello spirito di comunità e condivisione che da anni è alla base del successo dell'esperienza della primavera pugliese. Come affermava qualche giorno fa Nichi Vendola nell'intervista in cui formalizzava il suo sostegno al centrosinistra e al suo candidato presidente, le elezioni possono rappresentare davvero l'occasione per aprire una nuova stagione: i democratici non faranno mancare il loro contributo di idee e proposte per questa sfida rivolta al futuro". (Com)