Abruzzo: Chieti, "Scuole sicure 2020-2021", risorse importanti al Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più risorse e strumenti utili a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Grazie al progetto "Scuole Sicure 2020-2021 - Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici", approvato dal ministero dell'Interno e finanziato nell'ambito del Fondo per la sicurezza urbana, il comune di Chieti potrà mettere in campo azioni di sorveglianza attiva dedicate alla sicurezza delle scuole. Il comune di Chieti si è, infatti, visto riconoscere un contributo di 29.650,34 euro finalizzati all' acquisto di sistemi di videosorveglianza nelle aree limitrofe ai plessi scolastici, all'intensificazione dei controlli da parte della Polizia municipale nelle aree pertinenti le scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché ad iniziative formative inerenti la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, verranno utilizzati 40 telecamere fisse e 7 sistemi di controllo e archiviazione delle immagini da installare nei pressi delle scuole secondarie di II grado e nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani. (segue) (Gru)